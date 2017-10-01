



现在的新零售，三年后也将变成传统零售



在《社区新零售》出版之前的这两三个月几乎走遍了杭州各大购物中心和商超，从直观的体验上来讲，除了盒马鲜生与世纪华联鲸选店有明显变化外，其他购物场景并未感受到与之前有什么变化....