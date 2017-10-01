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头条新闻


现在的新零售，三年后也将变成传统零售

　　在《社区新零售》出版之前的这两三个月几乎走遍了杭州各大购物中心和商超，从直观的体验上来讲，除了盒马鲜生与世纪华联鲸选店有明显变化外，其他购物场景并未感受到与之前有什么变化....


　5G标准未定，芯片从何而来？

北京时间2017年10月17日，美国高通公司在香港举行发布会，宣布推出一款支持5G的移动终端芯片组。虽然5G标准还没有正式敲定，但是根据高通的说法，这款芯片组可以实现每秒千兆以上的传输速率....


　新中产消费崛起，三星为何成为高端冰箱市场的收割者？

真正聪明的人，是那些把日子过成“工艺品”的人。倘若在十年前，这句话或许还是心灵鸡汤，如今却成了新中产阶级所追求的生活方式....