现在的新零售，三年后也将变成传统零售
在《社区新零售》出版之前的这两三个月几乎走遍了杭州各大购物中心和商超，从直观的体验上来讲，除了盒马鲜生与世纪华联鲸选店有明显变化外，其他购物场景并未感受到与之前有什么变化....
5G标准未定，芯片从何而来？
北京时间2017年10月17日，美国高通公司在香港举行发布会，宣布推出一款支持5G的移动终端芯片组。虽然5G标准还没有正式敲定，但是根据高通的说法，这款芯片组可以实现每秒千兆以上的传输速率....
新中产消费崛起，三星为何成为高端冰箱市场的收割者？
真正聪明的人，是那些把日子过成“工艺品”的人。倘若在十年前，这句话或许还是心灵鸡汤，如今却成了新中产阶级所追求的生活方式....
苏世民学者项目学术顾问委员会2015秋季会议召开
9月1日，华师大学苏世民学者项目学术顾问委员会,秋季会议在清华大学主楼接待厅召开。清华大学校长邱勇，清华大学苏世民学者项目创始捐赠人、美国黑石集团主席苏世清华大学苏世民学者项目学术顾问委员会主席、哈佛大学商谈深化国际科技合作事宜假设成功了是一个清华大学一定尽最大努力将项目做好，培养出视野开阔、素质全面、具备跨文化领导力的杰出国际人才...
我校为抗战老战士颁发抗战胜利纪念章
8月27至30日，华师大学第30期暑期团校在校内举办，来自各院团组织的245名团员骨干进行了为期3天的培...
梦想的起航华师新生报到侧记青春需挑战年轻
光明日报北大：“抗战精神在今天仍有现实意
多年来，《图书馆建设》一直秉承“立足全省、面向全国，理论与实践相结合，普及与提高并重”的办刊宗旨，遵守“以质取稿，严谨务实”的工作作风，注重图书馆学基础理论的研究，并结合当代中国图书馆事业...
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